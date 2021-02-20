شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف الصيادون حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية.

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، إنه بعد تحسن الأحوال الجوية تم استئناف عملية الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، كما تم تشغيل ميناء الصيد واستئناف عملية الملاحة به بعد توقفها عدة أيام لسوء الأحوال الجوية.