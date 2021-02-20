شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الطيران المدني يتفقد مطار الغردقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، يرافقه عدد من قيادات الشركة المصرية للمطارات، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمطار الغردقة الدولي، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة لحركة السفر والوصول للرحلات السياحية ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما يشارك وزير الطيران في الاجتماع المقرر، اليوم السبت، بين جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة ووزير السياحة والآثار.