شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة شاب مقتول في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

- صورة أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد على جثة لشاب مقتول، بأحد المنازل، بمدينة الخارجة.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا بالعثور على جثة شاب مقتول، بأحد المنازل بمنطقة عين الدار بمدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة، وتمت المعاينة حيث تبين أن الجثة لشاب يُدعى سيد مصطفى العلوانى، 24 سنة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.