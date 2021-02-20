شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بتنفيذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية المناحريت التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وذلك بحقل إرشادي منزرع بمحصول القمح صنف جيزة 171 على مساحة 10 أفدنة، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بحضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش، مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية، والمهندس صبري محمد مهدى، مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم، والدكتورة منال عبدالصمد، مدير الحملة القومية للقمح، والدكتور أسامة عبدالبديع، بمركز بحوث أمراض النبات، والمهندس وليد الشوادفى، أخصائي القمح بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم وعدد من مزارعي القرية.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إن الندوة الإرشادية تناولت التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح خلال هذه الفترة من عمر النبات، وأهمها الري وطرق مقاومة الأمراض، وأهمها الأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي، وأعراض الإصابة بهم وطرق العلاج، وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد، كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بالمحصول، مشيراً إلى أنه تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المزارعين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة، لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.