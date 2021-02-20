شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «شكل» شيخ نواب المنيا عقب تعرضه لأزمة صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أسرة النائب محمود شكل، عضو مجلس الشعب الأسبق، وفاته عن عمر يناهز 75 سنة، عقب تعرضه لأزمة صحية.

ويُشيَّع جثمان الفقيد من المسجد الكبير بقرية صفط الخمار، بمركز المنيا، ويُوارَى الثرى بمقابر الأسرة بجوار القرية.

وشغل «شكل» عضوية مجلس الشعب 4 دورات، بينها دورة بالقائمة عام 1987، و3 دورات «فردي»، من 1990 حتى دورة 2000- 2005، كما شغل العديد من المواقع داخل لجان المجلس، والحزب الوطني الديمقراطي المنحل.