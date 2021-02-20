شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 3 أشقاء.. أسماء المصابين الـ6 في حادث السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم أتوبيس بسيارة، على طريق وصلة السويس القاهرة، وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين للمشرحة.

أصيب في الحادث كل من: محمد السيد، 10سنوات، بكدمات وجروح ما بعد الإرتجاج، و3 أشقاء هم خديجة السيد سعد، 9 سنوات، بكسر في الساق اليمني، وهنا السيد سعد، 9 أشهر، بكدمات وسحجات، ويوسف، 11 سنة، باشتباه بارتجاج في المخ.

كما أصيب أحمد صبحي أحمد، 25 سنة، بكسر بالساق والفخذ الأيسر والساق اليمني، والسيد عبده السيد، 42 عاما، كسر بالساق اليسري.

وذكر مصدر طبي، أن جميع المصابين من محافظة البحيرة حيث كانوا قادمين من شرم الشيخ متجهين إلى البحيرة.