شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يحسم موعد الامتحانات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، على أن يتم استكمال الامتحانات المؤجَّلة من الفصل الدراسي الأول.

وأضاف «عبدالغفار»: «الاستعدادات والإجراءات الوقائية على قدم وساق في كل الجامعات، على غرار ما تم تطبيقه خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي»، مشددًا على أن كل الجامعات المصرية مستعدة لاستكمال العام الدراسي حتى يتم الانتهاء من العام الدراسي بالشكل المرضي.

وأوضح: «سيتم إعلان الإجراءات والقرارات التي تم الاتفاق عليها اليوم عقب انتهاء المجلس».