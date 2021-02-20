شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السريانية العالمية» يرأس قداس تجليس المطران الجديد لإيبارشية حمص وحماة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسيةً في العالم، صلاة القداس الإلهى صباح السبت في كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار، بمناسبة تجليس المطران مار تيموثاوس متى الخوري مطرانًا جديداً لإيبارشية حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، فيما ترأس صلاة العشية مساء أمس.

شارك البطريرك مار أغناطيوس الصلاة 10 مطارنة ونواب بطاركة، هم مار يوستينوس بولس سفر، النائب البطريركي في زحلة والبقاع، ومار تيموثاوس موسى الشماني، مطران أبرشية دير مار متى، ومار فيلوكسينوس متياس نايش، النائب البطريركي في ألمانيا، ومار ديونيسيوس جان قواق، النائب البطريركي في أبرشية شرقي الولايات المتحدة الأميركية، ومار نيقوديموس داود شرف، مطران الموصل وكركوك وإقليم كردستان وتوابعها، ومار موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات، ومار جرجس كورية، النائب البطريركي في بلجيكا وفرنسا واللوكسمبورغ، ومار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، ومار بطرس قسيس، المعاون البطريركي والمعتمد البطريركي في أبرشية حلب وتوابعها، ومار يعقوب باباوي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرة صيدنايا.

كان بطريرك انطاكيا وصل حمص مساء أمس قبل بدء الصلاة، وكان في استقباله المطران متى الخوري وإكليروس الأبرشية وحشد غفير من المؤمنين حيث دخل إلى كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار، وترأس فيها صلاة العشية، وألقى كلمة روحية استذكر فيها المتنيح المطران مار سلوانس بطرس النعمة لأبرشية ومنجزاته.

وأشار في كلمته الرعوية إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة مع المطران الجديد الذي سيقود اكليروس ومؤمني الأبرشية بالنشاط والخبرة الذي اكتسبها في خدماته السابقة، داعيا الجميع إلى التعاون لتكون رسالتهم بأفضل وجه مرضيةً لله اولا وفي خدمة الكنيسة وأبنائها، موجهاً الشكر إلى الخوري أنطون جرادة على تفانيه خلال الفترة التي كان فيها معتمدًا بطريركيًا لأبرشية وقدّم له أيقونة تقديرًا لخدمته. وفى نهاية صلاة العشية، منح البطريرك البركة الرسولية للشعب.