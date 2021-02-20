شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في محافظة الوادى الجديد، تسجيل 26 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا على مستوى مراكز المحافظة، ليصل إجمالى الحالات التي أصيبت منذ بداية شهر يناير 271 حالة من بينهم 170 حالة تعافى، و24 حالة وفاة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه تم رفع درجة الاستعداد بقطاعات التعليم العام والأزهري والجامعي استعداداََ لامتحانات نصف العام الدراسي، وتعقيم وتطهير المدارس والمعاهد الأزهرية والمنشآت الجامعية والتشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأضاف «الزملوط»، في بيان، السبت، أنه يتم التحذير بشكل مستمر من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، وأنه يتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، والتشديد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، وتطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

أوضح محافظ الوادى الجديد: «على المواطنين تحمل المسؤولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض»، مشيرا إلى أن المحافظة تواصل إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.