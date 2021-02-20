شكرا لقرائتكم خبر عن قذفته الأمواج على شاطئ رفح.. مفاجأة العثور على جثة أحد المفقودين من لنش بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط طقسٍ بارد، صباح السبت، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

نائمًا على شاطئ رفح، هكذا وجدت «الداخلية» جثة الغريق، ومعها بطاقة شخصية، تُشير إلى أن صاحب الجثة مصري الجنسية.

أكدت «الداخلية» بغزة أنه «قد تم نقل الجثة إلى مستشفى أبويوسف النجار، وأوضحت الشرطة البحرية أنه تم العثور على الجثة بمنطقة الأكشاك، حيث وجدت بحوزته بطاقة تعريف مصرية، تعود للمواطن (ماهر جابر خلة عبيد)، 48 سنة، مقيم بحي الضواحي في بورسعيد».

بالرجوع إلى أسماء المفقودين في حادث لنش بورسعيد نجد أنّ من ضمنها ماهر جابر عبيد، 48 سنة.

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إذنٍ، هُنا تكمن المفاجأة، لم تكُن جثة الغريق لشخص ذهب في رحلة هجرة غير شرعية مثلاً، إنما لأحد المفقودين الأربعة في لنش بورسعيد، الذي تعرض للغرق، فجر الأربعاء الماضي، بمنطقة الغاطس في المدخل الشمالي لقناة السويس جهة بورسعيد، إذ كان يستقل اللنش السائق واثنان بحارة وموظفان بشركة ملاحة، وتمكن لنش أهالي من العثور على جثة في منطقة غرق اللنش، فيما حال سوء الأحوال الجوية دون البحث عن الأربعة الباقين.

جثة احد المفقودين في اللنش الغارق في بورسعيد على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة

غرق لنش أهالي تابع لشركة إدوارد الملاحية في ساعات الصباح الأولى من صباح، الأربعاء، في المدخل الشمالي لقناة السويس جهة بورسعيد، على متنه 5 أشخاص هم سائقه واثنان بحارة وموظفان بالشركة كانوا في طريقهم لتوصيل طلبية تموين سفن تقف في منطقة الغاطس.

وتم انتشال جثة أحد الغارقين ويدعى محمد فاروق، 37 سنة، بمعرفة قاطرة تابعة لشركة ملاحة آخر، فيما حال سوء الأحوال الجوية دون البحث عن الأربعة الباقين.

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كانت تحركات هيئة قناة ببورسعيد تلقت إشارة من السفينة التجارية «سيمكس» الراسية في غاطس القناة قرب حاجز الأمواج الغربي بأن طاقم السفينة شاهدوا لنش تموين سفن تابع لشركة أدوار في حالة غرق بجوار السفينة ويوجد خمسة أفراد بجوار السفينة يحاولون الطفو، فيما تقدمت لإنقاذهم القاطرة مالديف واللنش جولدن أوشن التابع لشركة ملاحة خاصة من الأفراد، محاولا إنقاذهم لكنهما لم يتمكنا من انتشال سوى جثة واحدة، وحالت سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج إلى نحو 8 أمتار دون خروج قاطرات هيئة قناة السويس للبحث عن الأربعة الباقين.

وقررت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس التحفظ على السفينة المبلغة بالحادث لحين انتهاء التحقيقات.