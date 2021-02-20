شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار أعمال لجان تقصى بمزارع الدواجن بحثا عن أنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف واستمرار أعمال لجان التقصى النشط وبرامجها التوعوية لمربى الطيور بأهمية التحصين والمتابعة الدورية كإجراء احترازى خلال موسم الشتاء بحثا عن فيروس انفلونزا الطيور والذى ينشط فى الشتاء، وحملات بيطرية لتحصين الطيور والتقصى النشط، ضد مرض أنفلونزا الطيور أو الأمراض الوبائية المستوطنة، والتى يقوم بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات دوريا سواء كانت فى المزارع أو قطاع الأهالى، وأسواق الطيور.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الهيئة تقوم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض و تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى تهدف الى السيطرة على المرض، وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور والمزارع.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الأمان الحيوى بالمزارع، ومعاينة المزارع والمفرخات ومصانع الاعلاف وإعداد شهادات الأمان الحيوى تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح اجراءات مكافحة المرض، وتنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، ومعاينات المزارع كمحجـــر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت اشراف الهيئة .

وأوضح التقرير، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الامان الحيوى لمنع انتشار الامراض بين المزارع، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين ( جرعة أولية، وجرعة منشطة) قبل تسويقها.

وتحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم، متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسى من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الاسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات ارشادية على مستوى جميع المديريات.