شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيب يجمع 400 مليون جنيه».. القبض على مستريح الغربية المتهم بتوظيف الأموال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن فى محافظة الغربية القبض على أحد الأشخاص والمعروف إعلاميًا باسم مستريح الغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وتجميع مبلغ 400 مليون جنيه من المواطنين تحت مسمي توظيف الأموال مقابل اعطاء المستفيدين مبالغ شهرية إلا أنه لم يلتزم بذلك.

وأعلن جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية عن متابعتها لما نشر على المواقع الإخبارية على شبكة الانترنت، ومقطع الفيديو المتداول تت عنوان « جمع 400 مليون جنيه وخلع – ضحايا مستريح الغربية يروون تفاصيل النصب عليهم – لديه 15 مندوبًا لجميع الأموال من القرية والقري المجاورة – التزم بدفع الأرباح ثم هرب فجأة والضحايا يطالبون بضبطه»

وتوصلت تحريات قطاع الأمن الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن الغربية من التوصل إلي قيام طبيب يقيم فى مركز زفتى وله محل إقامة آخر فى مركز شرطة كفر الزيات فى محافظة الغربية بإنشاء مركز للجراحات والمناظير فى مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية منذ نحو 4 سنوات، وقام فى سبيل ذلك بتجمع مبالغ مالية من أهل قريته لتوظيفها فى ذلك المركز المشار إليه نظير دفع أرباح لهم .

قام قطاع الأمن العام بتقنين الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية أمن الغربية وتحديد مكان اختباء الطبيب وضبطه فى نطاق دائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم تحرير محضرًا بالواقعة.