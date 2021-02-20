شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: تحرير 25 محضرًا لمحلات شاركت بـ«الأوكازيون الشتوي» دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية منحت 264 محل تجارى تصريح للمشاركة بموسم التصفية الأولى «الأوكازيون الشتوى»، فضلا عن تحرير 25 محضر لمحلات شاركت في الأوكازيون بدون تصريح، و6 محاضر لمحلات أوكازيون وهمي.

وأضاف «سعد الله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن حملات المتابعة مستمرة بشكل يومي على المحال الحاصلة على تصريح من المديرية للتأكد من التزامها بما تعهدت به فيما يتعلق بالسعر المعلن للجمهور أم لا وكذا متابعة المحال المشاركة في الاوكازيون بدون ترخيص رسمي من المديرية.

ولفت إلى أن القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن يلزم المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن تحديد ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

وقال وكيل الوزارة، إن التخفيضات الرسمية المعلنة للمحال المشاركة تتراوح بين 5 إلى 50%، فيما تتراوح التخفيضات الفعلية على الأرض بين 20 إلى 30% ما يجعل هناك إقبال على الاوكازيون وإن كان نسبى.