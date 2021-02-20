شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: بدء حملة مكافحة القوارض في قرى ومدن القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الحملة القومية لمكافحة القوارض في قرى ومدن القليوبية للحفاظ على المحاصيل الزراعية، وخصوصا محصول القمح. وأكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة في القليوبية، أن الحملة بدأت بالجمعيات الزراعية في سندنهور وفرسيس وكفر فرسيس وكفر الحصة التابعين لإدارة بنها بحضور جميع مفتشى القوارض بالمديرية.

كما تم متابعة حملة صيانة القمح بالقضاء على القوارض في قرى مركز قليوب، بحضور المهندسين طارق عبدالوهاب مدير عام إدارة القوارض، ووجيه محمد رشاد مسؤل قوارض بالمديرية، وسمير عواد مسؤول قوارض إدارة قليوب ومجموعة من مهندسين الجمعيات.

وفى طوخ، تم تنفيذ حملة للمرور على كافة الجمعيات الزراعية في القرى والمصارف والترع لمكافحة كل أنواع القوارض التي تؤثر على محصول القمح بإشراف مسؤولى مكافحة القوارض بالإدارة الزراعية والجمعيات.

بدء حملة مكافحة القوارض بقرى ومدن القليوبية

بدء حملة مكافحة القوارض بقرى ومدن القليوبية

بدء حملة مكافحة القوارض بقرى ومدن القليوبية

بدء حملة مكافحة القوارض بقرى ومدن القليوبية

بدء حملة مكافحة القوارض بقرى ومدن القليوبية

وأكد وكيل وزارة الزراعة في القليوبية أن محصول القمح هذا العام مبشر ولا توجد به أي اصابات أو صدأ بناء على تقرير لجنة الحملة القومية للقمح، برئاسة الدكتور خالد جاد رئيس الحملة، والدكتور صبحي نجم استاذ أمراض النبات بالبحوث، والمهندس محمود صبحي وكيل إدارة الإرشاد بالقليوبية، الذين أكدوا أن محصول القمح في القليوبية بحالة جيدة ولا توجد أي إصابات به وتم التنبيه بتكثيف المرور على زراعات القمح في الأيام القادمة في ظل التقلبات الجوية لاكتشاف أي إصابات لعلاجها.

ووجه «زايد»، المهندسين والمشرفين الزراعيين بأهمية التواصل المباشر مع المزارعين وأهمية المرور الميداني على زراعات البساتين ومتابعة العمليات الزراعية خطوة بخطوة، وحل جميع المشكلات لدى المزارعين لتحقيق إنتاجية ذات جودة عالية كما وكيفا، حيث تم المرور على مجموعة من الصوب الزراعية بقرية الحسانية وأوصت اللجنة بالاهتمام بالتسميد لتعويض نقص عنصر البوتاسيوم الواضح على النباتات ومتابعة ومكافحة أي ظاهرة مرضية أو إصابة حشرية بشكل مبكر حفاظا على عدم انتشارها على النباتات وتأثيرها على الإنتاج.