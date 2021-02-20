شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد تشارك في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مضاعفة الجهود لمواصلة العمل من أجل رفع الوعى العام بالمخاطر التي تواجه الطبيعة لمواجهة تأثيراتها السلبية على الكوكب والاقتصاد وحياة الكائنات الحية على سطح الأرض.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في رسالتها الافتتاحية التي شاركت بها في الحدث الجانبى المقام على هامش الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث دعت وزيرة البيئة خلال كلمتها كافة الأفراد والجهات من الشباب، المرأة، رجال الأعمال، منظمات المجتمع المدنى، الأكاديمين، والقطاعات المالية والمجتمعات المحلية للمشاركة في الحفاظ على الطبيعة ونوعها البيولوجي وتسجيل التزامتهم وأنشطتهم الداعمة للطبيعة على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها مصر والصين بالتنسيق مع الأمانة العامة لإتفاقية التنوع البيولوجى عام 2018 تحت عنوان «من شرم الشيخ إلى كون مينج من أجل الطبيعة والناس»، التى بلغ عدد المشاركين بها إلى أكثر من 171 مشاركا.

أكدت فؤاد خلال رسالتها على أهمية المنصة الإلكترونية كمبادرة مهمة لتحفيز الإجراءات وعرض الإلتزامات والمساهمات الملموسة لصون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام من أصحاب المصلحة في جميع القطاعات التنموية، بهدف دعم البلدان لتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وإطار عمل ما بعد 2020 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.