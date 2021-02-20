شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: لا يمكن حماية التنوع البيولوجي دون مجابهة تغير المناخ والتصحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لا يمكن العمل والتوافق لحماية التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية بمعزل عن مجابهة تغير المناخ والتصحر، فهناك ارتباط وثيق بينها، مُشيدةً بالمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 للربط بين مسار اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، تغير المناخ، التصحر) وتحقيق التكامل بينها.

شددت وزيرة البيئة، على ضرورة العمل على إيجاد نماذج ومداخل تدعم توجهاتنا نحو الحفاظ على الطبيعة وتغير أنظمتنا الاقتصادية والمالية والغذائية، وإعادة النظر حول علاقتنا مع الطبيعة لخلق تناغم معها من أجل استدامة الموارد الطبيعية على الكوكب، حيث أصبحت الحاجة ملحةً لذلك، نظراً للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم جراء فيروس كورونا المستجد وارتباط تفشي الأوبئة بتدهور الأنظمة الطبيعية.