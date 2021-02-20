شكرا لقرائتكم خبر عن غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف خالية في هيئات حكومية بالقاهرة والمحافظات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر العديد من الوظائف الخالية في الهيئات والمصالح الحكومية في القاهرة وبعض المحافظات والتى ينتهي موعد تقديم بعضها غدا الاحد والبعض الاخر حتى الاربعاء 24 فبراير كما هو موضح في تفاصيل كل وظيفة.

وفيما يلي جميع الوظائف المتاحة والتفاصيل والشروط المطلوبة :

1- وظيفة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ

جهة العمل: ديوان عام محافظة الغربية

نوع الوظيفة: إدارية عليا

أسم الوزارة: وزارة التنمية المحلية

المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة

- المهارات الفنية

​​قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها سنه على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

​مؤهل عالي مناسب

التقدير ممتاز بتقارير كفاية الأداء عن الثلاث السنوات السابقة

- تاريخ إنتهاء التقدم 21/02/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة= 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​الأمانة الفنية للجنة القيادات ومقرها مديرية التنظيم والإدارة بالغربية امام استاد طنطا الرياضي وتقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد الدكتور / الوزير محافظ الغربية وفقا للنموذج المعد لذلك إلى اللجنة ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بأي طريقة أخرى

- المستندات المطلوبة

(اصل + 6 نسخ )

بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم من الجهة الادارية به معلومات كاملة عن المتقدم للوظيفة

تقرير كفاية الاداء عن السنوات السابقة موضحا بها الخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم

الدورات التدريبية ومدتها ومكان انعقادها (ان وجدت)

العلاوات التشجيعية

خطابات الشكر والتقدير

الجزاءات ان وجدت (القرار وتاريخه وسبب الجزاء)

أي بيانات أخرى يرى المتقدم اضافتها

المستندات الدالة على ما ورد ببيان الحالة

شهادة قانونية من الشؤون القانونية والموارد البشرية بالجهة تفيد بعدم إحالة المتقدم للمحاكمة الجنائية والتأديبية

عدد (8) صورة (4×6) ضوئية

بيان بالإنجازات السابقة على مدار حياته الوظيفية معتمد ومختوم من الجهة الادارية

المقترح التطويري للوظيفة المتقدم اليها

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2- وظيفة مدير عام الشؤون الهندسية



- جهة العمل: الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية

نوع الوظيفة: إدارية عليا

أسم الوزارة: وزارة التنمية المحلية

- الوصف العام للوظيفة

​يختص شاغلها بوضع الخطط والبرامج التفصيلية لانجاز اعمال الشؤون الهندسية بالمدن والأحياء ومتابعة تنفيذها

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه، المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

- سنوات الخبرة

​خبرة سنه بالمستوي الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل هندسي عالي تخصص مناسب لطبيعة العمل

- تاريخ إنتهاء التقدم 24/02/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة =1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب شغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب باسم السيد / الوزير المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة المنوفية بالإدارة العامة للموارد البشرية

- المستندات المطلوبة

​عدد (2) صورة شخصية، وعدد (7) ملفات ( أصل + 6 صور ) كل ملف يحتوي:-

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحا به الاسم، تاريخ الميلاد ،محل الإقامة، الرقم القومي، رقم الموبايل، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعين والدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الإشرافية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة، خطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها، الدورات التدريبية الحاصل عليها

شهادة قانونية وصورة بطاقة الرقم القومي

بيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيده لذلك

مقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة

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3- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية

جهة العمل: الهيئة العامة لقصور الثقافة

تختص بتقديم الخدمات للمساعدات الثقافية ماليا وفنيا وثقافيا

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل- الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى –عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

​يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة «موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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4- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر الثقافي

جهة العمل: الهيئة العامة لقصور الثقافة

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الادارة العامة للنشر الثقافى التابعة للادارة المركزية للشئون الثقافية

تختص بالاشراف والتوجية بشأن نشر اصدارات الهيئة وانتاجها الادبى والثقافى بما يؤدى إلى اثراء الحياة الادبية والثقافية ويجعل المنتج الادبى والثقافى المتميز في متناول الجميع بالسعر المناسب وبما لا يتنافى وقيم المجتمع وعاداته ومعتقداته

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى – عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

​يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة «موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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5- وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية

جهة العمل: الهيئة العامة لقصور الثقافة

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الادارة العامة لاطلس الماثورات الشعبية المصرية بالادارة المركزية للدراسات والبحوث

تختص بجمع وحفظ الماثورات الشعبية المصرية وتوثيق عناصرها

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى – عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

​يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة «موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية​.

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6- وظيفة مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد الثقافي

جهة العمل: الهيئة العامة لقصور الثقافة

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الادارة العامة للاقليم الثقافى بالادارة المركزية لاقليم ثقافى – تختص بالمعاونة في ضبط وتنفيذ السياسة العامة للهيئة في مجالات العمل المختلفة بالاقليم واقتراح ومتابعة الوسائل المناسبة لتحقيق اهداف الهيئة والاقليم في شتى المجالات الفنية والثقافية والمالية والادارية وتنسيق العمل بين فروع الاقليم

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

- التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقدم 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى – عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة «موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية​

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7- وظيفة مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة الوادي الجديد

جهة العمل: الهيئة العامة لقصور الثقافة

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على رأس وظائف فرع ثقافي يقع في محافظة اومدينة

تختص بالاشراف والتوجيه في تنفيذ مكونات الثقافة وهو يمثل وجه الثقافة امام جمهور المحافظة والاجهزة الشعبية والمحلية

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة​

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

- التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى –عمارات العرايس – القاهرة بالدور الثامن

- المستندات المطلوبة

​يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة «موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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8- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية

جهة العمل: الهيئة العامة لقصور الثقافة

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة الوظائف العامة للسينما بالادارة المركزية للشئون الفنية

يختص شاغل الوظيفة بانهاء الاعمال المتعلقة بالسينما من عروض سينمائية وابحاث ودراسات فنية وثقافية خاصة بالسينما

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

مؤهل عالي مناسب

- التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى –عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

​يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة «موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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9- وظيفة مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة القليوبية

جهة العمل: الهيئة العامة لقصور الثقافة

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على رأس وظائف فرع ثقافي يقع في محافظة أو مدينة

تختص بالاشراف والتوجيه في تنفيذ مكونات الثقافة وهو يمثل وجه الثقافة امام جمهور المحافظة والاجهزة الشعبية والمحلية

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه​

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

- التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى –عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة «موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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10- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمرأة

جهة العمل: الهيئة العامة لقصور الثقافة

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على رأس الادارة العامة لثقافة المرأة

يختص شاغل الوظيفة باتاحة فرص التنمية الثقافية للمرأة

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

- التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى –عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة «موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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