شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 100 طن قمامة بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا، قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بشن حملة نظافة مكبرة شملت عدة شوارع بشبرا الخيمة منها شارع عرابي وسينما الأهلى وشارع ناصر ومحيط وأمام مستشفى الناس ومواقف الزهور وأحمد حلمي.

وأشار رئيس الحي، في تصريحات صحفية له، إلى أن الحملة أسفرت عن رفع 100 طن قمامة ومخلفات، وقال إن تلك الحملة تهدف للقضاء على جميع تراكمات القمامة والقضاء عليها للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار الحشرات.

وفى وقت سابق، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على سرعة رفع جميع تراكمات القمامة بالمنطقة حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، مشددا على ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

رفع 100 طن قمامة بشبرا الخيمه

رفع 100 طن قمامة بشبرا الخيمه

رفع 100 طن قمامة بشبرا الخيمه