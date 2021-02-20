شكرا لقرائتكم خبر عن «ركلته جاموسة».. وزير الزراعة يطمئن على طبيب الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاتصال تليفونيا بالدكتور أحمد متولى طبيب أول الوحدة البيطرية بقرية دار السلام مركز طامية بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، والذي أصيب خلال أداء عمله بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وكشف مصدر مقرب أن وزير الزراعة اكد خلال الاتصال على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية التي يحتاجها متولى، مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به هو وزملاؤه في خدمة الوطن من خلال حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض والأوبئة.

وفي سياق متصل قام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالتواصل مع الطبيب المذكور للاطمئنان عليه.

ومن ناحيته أعرب متولى عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي تلقاه من قيادات وزارة الزراعة، مؤكدا أن حالته حاليا مستقرة وسوف يجري بعض الفحوصات غدا للتأكد من مدى احتياجه لإجراء جراحة من عدمه.

وقال الدكتور أحمد متولى طبيب اول الوحدة البيطرية بقرية دار السلام بمركز طامية مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم إنه اصيب يوم الأربعاء خلال مشاركته في الحملة القومية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وأثناء تحصينه أحد عجول «جاموسة» التسمين تلقى ركلة منه تسببت في تجمع دموى ويتلقى العلاج الآن وهو بحالة مستقرة.