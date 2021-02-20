شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: ضبط لحوم وأسماك غير صالحة وتحرير 31 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري بشن حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

أضاف أنه تم خلالها المرور على 189 منشأة ما بين محل جزارة، وثلاجة حفظ لحوم، ومجزر دواجن، ومحل لبيع الدواجن، ومحل بيع أسماك، وشادر لبيع الأسماك، أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 31 محضرا، وضبط 304 كجم لحوم منها 167 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و71 كجم لحوم مجمدة ومصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و66 كجم لحوما مجمدة ولحوما مصنعة، و541 كجم أسماك غبر صالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب عينات لتحديد صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.