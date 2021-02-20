شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومحال بـ7 إدارات وتحرر 215 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 215 محضراً بمخالفات متنوعة.

في إدارة تموين المنتزة، أسفرت الحملة عن تحرير 39 محضر تنوعت بين 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين إداري لعدم ثبوت مخالفات نتيجة فحص شكاوى.

وفى إدارة تموين وسط أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر تنوعت بين 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر وثلاجات مواد غذائية مخالفة، محضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، كما تم سحب 8 عينات دقيق من المطاحن للتحليل .

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 33 محضر تنوعت بين 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لبقالين تموين استيلاء على مال عام، كما تم سحب عينات مكرونة ودقيق وخبز للتحليل.

وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر شملت 20 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف، كما تم سحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 45 محضر شملت 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،و 13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 26 محضر شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين ثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفين، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 21 محضر شملت 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، ومحضرين إعدام مضبوطات تنفيذا لقرارات النيابة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.