شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «العناني» يلتقي أعضاء جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، عقد لقاء مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، بديوان عام محافظة البحر الأحمر.

وقال تامر نبيل، أمين عام الجمعية، إن اللقاء سيناقش عددا من المشكلات التي تواجه القطاع السياحي والفندقي وفي مقدمتها مشكلة الأسعار السياحية بالفنادق والقرى السياحية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير السياحة والآثار، غدا الأحد، بأعضاء جمعية الاستثمار السياحي بمدينة مرسى علم.