شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكشف عن أسباب تكرار نفوق الحيتان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دفن الحوت النافق بأحد شواطئ البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ وفق الأساليب الصحية الآمنة، بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمى، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع الإسكندرية والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة.

كانت وزارة البيئة من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية تلقت بلاغا من أحد الصيادين بالعثور على حيوان بحري نافق على شاطئ منطقة غليون بنطاق محافظة كفر الشيخ، وفور تلقى البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين بقطاع المحميات الطبيعية والإدارات المعنية لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة وسرعة تحديد نوع الحيوان وأسباب النفوق.

أوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة أسفرت عن بيان الحيوان البحري النافق هو لأنثى حوت من فصيلة «ذو الزعنفة الظهرية» Fin Whale ويبلغ طولها 12.60م وقطر الجسم 2.5م وتزن حوالي 10 أطنان وهو أحد الأنواع المنتشر وجودها في مياه البحر المتوسط ويتغذى على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيره الحجم وأن نفوقه كان منذ عدة أيام داخل مياه البحر المتوسط وقد قذفته الأمواج لمنطقة البلاغ خلال الأحوال الجوية الحالية التي تمر بها البلاد حيث بلغ ارتفاع الأمواج أعلى أكثر من 5 أمتار وتخطت سرعة الرياح الـ 120 كم/ ساعة مع تيارات بحرية قوية، ما يؤكده دخول الحوت في مرحلة التحلل شبه التام في مناطق عديدة بالجسم بما يؤكد أن النفوق منذ عدة أيام.

قام فريق العمل المكلف بأخذ العينات من الحوت النافق تمهيداً لإجراء التحليلات المعملية للوصول لسبب النفوق تحديداً خاصة في ظل عدم وجود أي إصابات ظاهرية تدل على سبب النفوق ونتيجة لدخول الجسم لمرحلة التحلل، فقد استقر فريق العمل المكلف بمتابعة الحدث على انتشال الحوت ودفنه بطريقة آمنة بعيدا على منطقة المد والجزر على نفس شاطئ العثور عليه لاستعادة الهيكل العظمي للاستفادة منه في الأبحاث العلمية بعد عدة سنوات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن مثل تلك الظاهرة الطبيعية قد تكررت في مثل تلك الظروف المناخية في أماكن عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر حوت نافق من نفس النوع يبلغ طوله 13مترا قبالة جزيرة كابري بجنوب إيطاليا في شهر نوفمبر 2020، وآخر بشاطئ رشدي بالإسكندرية في يناير 2018 لنفس النوع أيضاً.