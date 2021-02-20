شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على تراكمات الهدم والبناء في سرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سيد حسن عبدالعال، رئيس مدينة سرس الليان، رفع مخلفات الهدم والبناء من شوارع المدينة، حيث تم القضاء على التراكمات بمدخل سكة المدينة وكذا طريق الجزائر وجارٍ العمل للقضاء على جميع بؤر التجمعات.

أضاف أن الوحدة المحلية بسرس الليان ستقوم بنشر ملصقات لتوعية المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الهدم والبناء على جسور الترع والمصارف لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.