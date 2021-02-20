شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون لتسجيل واستغلال الآثار المصرية بعائد مالى يزيد عن 500 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد تحت عنوان «تسجيل واستغلال الآثار المصرية في الداخل والخارج»، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع قيام الحكومة بتسجيل جميع الآثار في منظمة ال w i p o وهى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية ومن ثم تحصل مصر على عائد بالمليارات نظير الآثار الموجودة في دول أخرى نتيجة استغلالها.

قال «محسب»، إن المشروع الجديد يدر دخلا للدولة يقدر بما يزيد عن 500 مليار دولار، لافتا إلى أن الآثار منتشرة في كثير من دول العالم وقد لا نستطيع إعادتها لمصر مرة أخرى لكن يمكننا الحصول على مقابل نتيجة لاستغلال هذه الدول للآثار، لافتا إلى أن المشروع الجديد يجيز للحكومة تسجيل كافة الآثار؛ توت عنخ آمون ونفرتيتى وأبوالهول وكل مجسم فرعونى صغر حجمه أو كبر ومن ثم لا تستطيع أي دولة استغلال الآثار إلا بالعودة لمصر حال تسجيل كل القطع.

أضاف عضو مجلس النواب، أنه على سبيل المثال قامت ألمانيا بتسجيل علامة مرسيدس داخل منظمة w i p o، ومن ثم لا تستطيع أي دولة ان تستغل العلامة التجارية بدون العودة لألمانيا والتى تحصل على عائد مباشر نتيجة استغلال علامتها التجارية، وهنا في حال نجحت مصر في تسجيل آثارها التاريخية ستحصل الدولة على عائد مالى ضخم نتيجة وجود كثير من الآثار في الخارج.

وأوضح «محسب»، أنه سيعقد اجتماعا مهما مع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار والسياحة لعرض مشروع القانون الجديد عليه حتى تتحرك الحكومة على الفور وتقوم ببدء إجراءات تسجيل الآثار في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مما يساعد كثيرا في الحفاظ على ملكية الآثار المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحقيق عائد مالى مناسب نتيجة استغلالها من قبل أي دولة أخرى.



لفت عضو مجلس النواب إلى رصد 40 متحفاً حول العالم تضم ما يقرب من مليون قطعة أثرية، على رأس تلك المتاحف، المتحف البريطاني بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذي يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، لا تشمل مجموعة وندورف التي أُهديت إلى المتحف سنة 2001، والتي تضم ستة ملايين قطعة أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في كل من مصر والسودان، بالإضافة إلى متحفى برلين الجديد بألمانيا، وبتري للآثار المصرية ببريطانيا، حيث يحوي كل منهما أكثر من 80 ألف قطعة أثرية، ثم متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس بحوالي 50 ألف قطعة أثرية، ومتحفا الفنون الجميلة بمدينة بوسطن، وكيسلي لعلم الآثار بمدينة ميشيجان، الأمريكيتين، بحوالي 45 ألف قطعة أثرية مصرية لكل منهما.