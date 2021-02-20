شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حالات تعدٍّ ورفع إشغالات و أكشاك دون ترخيص في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، قيام أجهزة الوحدة المحلية بإحباط عملية تعد في مهدها وإزالة عدد من الأكشاك وحالات إشغال الطريق والتحفظ على الأدوات والمعدات المخالفة.

وأوضح محمود حسين، رئيس حي شمال مدينة المنيا، إيقاف ٤ حالات تعد بالبناء بميدان عبدالمنعم الشرقي، وتمت مواجهة التعدي في المهد، وهو عبارة عن تعديل بالبناء للاستخدام الموجود بالرسوم الهندسية، وتمت الإزالة لتلك الأعمال المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة قانونا، بجانب التحفظ على مواد البناء المستخدمة في الأعمال المخالفة.

وفى سياق متصل تم إيقاف حالة تعد أخرى، بالبناء وضم «منور» عقار إلى أحد المحال التجارية، وتغيير الاستخدام المنصوص علية داخل الرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. كما جرى رفع ٣ حالات إشغال طريق، والتحفظ على المعدات، وشن حي غرب مدينة المنيا، حملة لإزالة الأكشاك المخالفة بدون ترخيص، شارك بالحملة رمضان جمال، رئيس حي غرب، ومحمد حسين، سكرتير الحى، وأحمد صابر، رئيس وحدة الإشغالات، ومحمد مخلوف، ومحمد ممدوح، من فريق الإشغالات، بمعاونة أحمد حسين فخرى، مسؤول البيئة.

شدد رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعات المستمرة وعدم السماح لأى شخص بالبناء، إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة، والإزالة الفورية لأي عمل مخالف للقانون، واتخاذ اللازم قانونا تجاه المخالفين، ورفع الإشغالات التي تمثل عائقا لحركة المواطنين وتعديا على حرم الطريق العام.

إيقاف حالات تعدي ورفع إشغالات و أكشاك بدون ترخيص

إيقاف حالات تعدي ورفع إشغالات و أكشاك بدون ترخيص

إيقاف حالات تعدي ورفع إشغالات و أكشاك بدون ترخيص

إيقاف حالات تعدي ورفع إشغالات و أكشاك بدون ترخيص

إيقاف حالات تعدي ورفع إشغالات و أكشاك بدون ترخيص