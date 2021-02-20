شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 10 حالات من كورونا في «عزل كفر الزيات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعال قوزع، مدير مستشفى عزل كفر الزيات للحجر، إنه تم خروج ١٠ حالات تحسن من مصابي فيروس كورونا، من ضمنهم مرضى غسيل كلوى، أصيبوا بفيروس كورونا وتلقوا العلاج بالمستشفى طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

أكد «قوزع» جودة الخدمة العلاجية المقدمة بالمستشفى، مشيدا بالدور الإنسانى الذي يقوم به طاقم التمريض وإشراف الحجر الصحى تجاه الحالات، خاصة كبار السن والعمل على رعايتهم وتقديم المساعدة الطبية والنفسية والمعنوية لهم.