شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 5 عمليات جراحية نادرة بالعمود الفقري بمستشفى الأقصر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مستشفى الاقصر الدولى

نجح مستشفى الأقصر الدولى فى إجراء ٥ عمليات نادرة وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وتخفيف الأعباء عن المرضى.

وقال الدكتور، إسماعيل العربي، مدير المستشفى، إن فريقا طبيا مكونا من الدكتورأحمد طارق عثمان استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والدكتور أحمد بشير ناجي والدكتورعمرو الصغير، قاموا بإجراء خمس عمليات جراحية بالعمود الفقري.

وأضاف أنه كان من بين تلك الجراحات المتقدمة والتي يتميز بها مستشفى الأقصر الدولي استئصال غضروف عنقي وتركيب أقفاص كربونية لمريض يعاني من انزلاق غضروفي عنقي.

موضحا أنه تم إجراء تلك الجراحات المتقدمة بمشاركة أطباء التخدير المتميزين وهيئة تمريض العمليات والفئات المعاونة، مقدما الشكر والتقدير للفريق الطبي والتمريض وكل المشاركين لإبراز هذا المجهود، موضحا أن غدا أفضل بفضل التعاون والتكاتف وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة.