شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنيا: لقاء تعريفي عن أنواع الصرف الصناعي وأضراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة للصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لقاء تعريفيا لعدد من أصحاب المنشآت الصناعية عن ماهية الصرف الصناعى، وأنواعه وأضراره، التي تلحق بالشبكات ومحطات الرفع والمعالجة والعاملين بها والبيئة المحيطة من هواء ومسطحات مائية وأراض زراعية.

جاء ذلك بحضور أكثر من ٣٠ صاحب منشأة، للتعرف على طرق معالجة أسباب الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكات الصرف الصحي، تجنبا لمخاطره على الصحة العامة.

وأوضح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن القانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠، ينظم ويضع معايير وآليات التخلص الآمن من الصرف الصناعى.

وناشد الشهاوى كافة المنشآت الصناعية توفيق أوضاعها، مؤكدا مضى الشركة فى رسالتها «كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن»، فى إطار تكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على توفير صرف صحى آمن.