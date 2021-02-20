شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: 2 مليار جنيه تكلفة إنشاء الجامعة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إننا اليوم نشرف بوجود وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، لوضع حجر الأساس لإنشاء جامعة حلوان الأهلية، فى مشهد تاريخى يتكرر للمرة الثانية بعد فترة تجاوزت 45 عاما عندما وضع حجر الأساس للجامعة الام وهى جامعة حلوان .

وأكد الدكتور ماجد نجم فى كلمته خلال احتفالية وضع حجر الأساس لـ"جامعة حلوان الأهلية"، المنعقدة الآن بمقر جامعة حلوان ، أن الجامعة الاهلية مواكبة لحركة التطوير التى تشهدها الجامعات الحكومية بالتزامن مع التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية والحكومية والتكنولوجية وتبرهن على اهتمام القيادة السياسية الرشيدة لتحسين جودة التعليم العالى ومخرجاته، وتشكل منظومة متطورة تتوافق مع خطة التنمية المستدامة وتؤكد حرص الرئيس السيسى على أن تخرج هذه الجامعات الأهلية بشكل متكامل .

وأكد أنه إيمانا من جامعة حلوان بدورها فى تحقيق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور التكنولوجى وإعداد كوادر قادرة على الابداع المستمر قامت جامعة حلوان بالاعداد بإنشاء جامعة حلوان الأهلية، وقامت وزارة التعليم العالى ممثلة فى الدكتور خالد عبد الغفار باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة ووافق مجلس جامعة حلوان على إنشاء الجامعات الأهلية فى 24 سبتمبر 2019 .

وذكر الدكتور ماجد نجم، أن الجامعة الجديدة تهدف لتحقيق فلسفة التعليم الذاتى وتبنى التقنيات التكنولوجية الحديثة بالتدريب بالإضافة إلى تعظيم الشراكات مع الجامعات الدولية ذات التصنيف المتقدم، وقد تم تحديد الكليات التى تؤهل الخريجين لسوق العمل الإقليمى ويدعم اجتذاب الاستثمارات الجديدة من خلال الشراكات .

وأشار إلى أنه تم وضع 48 برنامجا متنوعا يشمل برامج الصيدلة والطب والرعاية الصحية وطب الأسنان والفنون والإبداع والحاسبات والتقنيات الرقمية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى للجامعة .

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء الجامعة الأهلية مليارى جنيه مصر على أن تكون الدراسة بها بداية العام الدراسى 2021 / 2022.