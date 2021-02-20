شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يضع حجر أساس جامعة حلوان الأهلية: نسعى للتخفيف عن الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى في وضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وعدد من القيادات الجامعية، وتقام جامعة حلوان الأهلية على مساحة 65 فدانا وتقع داخل الحرم الجامعى لجامعة حلوان، كما تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولى للبدء فى الإنشاءات.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الجامعة الأهلية حلم كبير وشاهدنا المشهد قبل ذلك، عندما انتهت المشروعات الكبيرة، والدولة تعمل فى كل مسارات التنمية ومشروعات قومية ضخمة وفى نفس التوقيت نعمل على مشروعات بالتعليم الأساسى والجامعى وشاهدنا افتتاحات الرئيس السيسى المشروعات القومية التى ما كانت لتتم دون وجود قيادة سياسية داعمة

واضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس السيسى يؤمن بأهمية العلم فى نهضة الأمم، وهذا المشروع الضخم يعكس حرص الرئيس على العلم، موضحا أن الغرض من إنشاء الجامعات الأهلية توفير منظومة تعليم متميزة ببرامج ببنية جديدة تتماشى مع سوق العمل، ومنظومة متميزة تقلل العبء على الجامعات الحكومية. اننا نزيد سنويا ما يقرب من 2.5 مليون نسمة و نعمل فى وقت واحد فى إنشاء جامعات الجلالة والمعلمين وسلمان والمنصورة الحديدة و6 جامعات تكنولوجية من الهيئة الهندسية بالإضافة إلى 15 جامعة أهلية تطور كبير. وتابع وزير التعليم العالى:"هناك تقنية كبيرة فى التصميمات الهندسية لهذا المشروع، الوزارة تعمل خلف الجامعات ولديها لجان داخلية تقيم وموجودة لوضع البرامج الدراسية ولجان أخرى بالوزارة معنية بوضع البرامج الجديدة ولدينا 24 متدرب بهدف وضع برامج دراسية جديدة ،نحتفل قريبا فى افتتاح رسمى لهذا المشروع".

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ترأس الاجتماع التنفيذى لإنشاء جامعة حلوان الأهلية وبحث آليات العمل والدراسة بها، وكان ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعات أهلية تقدم لشباب مصر مستوى تعليميا متميزا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، وتسهم فى إعداد كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب و الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان والدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة بالمطرية والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والدكتورة منى نصر رئيس قسم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الحساب العلمي والدكتور هابي حسني المستشار الهندسى لجامعة حلوان.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أنه تم البدء في عملية الإنشاء علي مساحة 65 فدانا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولى لإنشاء هذه الجامعة، مؤكدا علي امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة لبرامج متميزة و متنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.

كما كشف الدكتور ماجد نجم عن مخطط الجامعة الأهلية الذى يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.