شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليمات مطرانية الأقصر لحضور قداسات صيام نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مطرانية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، نظام الصلاة خلال صوم نينوى المعروف باسم "صيام يونان" بكنائس إيبارشية الأقصر، تعليمات حضور قداسات صيام نينوى بعد غد الاثنين.

وأوضحت المطرانية في إعلانها، سوف يصلى قداسين يوميا الأول 12 ظهرا إلى 3 م والثاني من 3 م إلى 5 م، والقداس الأول بالحجز المسبق عن طريق الاتصال بالخط الساخن مرة واحدة فقط خلال الثلاثة أيام، والقداس الثاني بدون حجز، وقداس فصح يونان يوم الخميس المقبل من 6 صباحا إلى 8 ص بدون حجز مسبق، مشيرة إلى أن قداس عيد نياحة مثل الرحمات الأنبا مرقس بكاتدرائية العذراء مريم بالأٌقصر يوم الخميس 25 فبراير وتبدأ التسبحة 12 صباحا إلى 3 ص يتخللها التطبيب بالكنيسة المرقسية والقداس من 3 صباحا إلى 5 ص.

وطالبت المطرانية الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مشيرة إلى أن غلق أبواب الكنيسة سيكون بعد ربع ساعة من بدء الصلوات والانصراف بعد التناول مباشرة.

يذكر أن عدد من المطرانيات أعلنت في وقت سابق، آليات حضور قداسات صيام يونان، وقد أعلنت مطرانية جرجا للأقباط الأرثوذكس، آليات وطرق حجز قداسات صيام يونان الذى سيبدأ الأقباط صيامه الاثنين المقبل، مشيرة في تعليماتها أنه سيتم إتاحة على الموقع المخصص لحجز القداسات بدء من الخميس الماضى، الساعة 7 مساء، كما سيتيح الموقع الحجز على قداسات صَوَمّ نينوى لحضور قداس واحد فقط خلال الصوم فى أى من كنائس المطرانية، وبالنسبة لحجز قداس الأحد المقبل، سيكون أخرى موعد لحجز القداس الخميس 5 مساءا.