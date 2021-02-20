اليوم.. قطع مياه الشرب 12 ساعة عن 8 مناطق في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة تحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقة فيصل والمعارض لأعمال محور المنصورية.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن الأمر يستلزم تنفيذ أعمال هذه التحويلات على الخط القادم وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمده تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة تبدأ من صباح اليوم السبت.

وأفادت بأن المناطق التي ستتأثر بالانقطاع هي: (كفرة نصار، منشأة البكاري، وكفر غطاطي، وعزبة جبريل، والهرم ومتفرعاته، وفيصل متفرعات من الطالبية حتى الرماية، إسكان الشباب وإسكان الضباط).

وقالت المحافظة إنها سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع والطوارئ يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

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