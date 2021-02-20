شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لا تراجع عن شرط سداد الممارسة لتركيب العداد الكودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا نية للتراجع عن قرار شرط الانتظام في سداد قيمة الممارسة لتركيب العدادات الكودية وذلك حفاظا على حق الدولة، موكدا أن من حق أى مواطن التقدم بتظلم من قيمة الغرامة الشهرية التى يقوم بسدادها نتيجة سرقة التيار الكهربائى، والتى تعرف بنظام الممارسة.

ويرى حمزة، أن المحاسبة بنظام الممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى غير عادلة سواء للمواطن أو الدولة، موكدا أنه يتم حساب قيمة الممارسة وفقا لعدد من القواعد الفنية ومتوسط استهلاك المواطن.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سداد قيمة الممارسة بشكل منتظم شرط أساسي لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، لافتا إلى أن من يمتنع عن سداد لن يتم تركيب عدادات الكهرباء الكودية له.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن أى مواطن يجد أن قيمة الممارسة مبالغ فيها عليه التوجه لشركة الكهرباء التابع لها والتقدم بتظلم لإعادة حساب متوسط الاستهلاك، مضيفا أن الوزارة ترحب بجميع شكاوى المواطنين وتحرص على العمل على حلها فى اسرع وقت ممكن.

وأشار حمزة إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من عمل ما يقرب من 150 الف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.