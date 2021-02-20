شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس بارد.. و«الأرصاد» تحذر من موجة أمطار جديدة منتصف الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن محطة أرصاد القاهرة سجلت يوم الأربعاء الماضي أقل درجة حرارة خلال فصل الشتاء وهى 12 درجة مئوية للعظمي، نتيجة تأثر حالة الطقس فى مصر بجبهة باردة لمدة 3 أيام، وصاحب تلك الموجة الباردة نشاط للرياح أدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال تلك الفترة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تستمر حول معدلاتها دون أي ارتفاع فى درجات الحرارة ويسود طقس مائل إلي البرودة نهارًا ويكون شديد البرودة ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأكدت الأرصاد الجوية فى تقريرها عن حالة الطقس وجود حالة من عدم الاستقرار تسود البلاد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين تؤثر على شمال وشرق البلاد خصوصًا.

وحذرت هيئة الأرصاد من وجود سقوط أمطار متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وربما تمتد إلي محافظات القاهرة الكبري ويصاحبها نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأحيان.

حالة الطقس يوم الإثنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس يوم الإثنين سقوط أمطار متوسطة متقطعة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 60%، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية بنسبة 40%، وتنشط الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

حالة الطقس يوم الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تبلغ موجة الطقس السيئ ذروتها يوم الثلاثاء وتسقط أمطار متوسطة متقطعة على محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية بنسبة 50%، وكما تسقط أمطار متوسطة علي مناطق سيناء والسواحل الشمالية الشرقية بنسبة 70%، وتنشط الرياح على محافظات القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

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