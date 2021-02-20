شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنوات من غرقه في السيول مطالب بإنهاء أعمال التطوير بمركز شباب رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه أعضاء ومسؤولي مركز شباب مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر معاناة شديدة في إيجاد متنفس رياضي لهم لعدم انتهاء أعمال التطوير والمنشآت الجديدة والملاعب بالنادي وذلك عقب تدميره وغرقه في كارثة السيول التي تعرضت لها المدينة عام 2016.

حيث فشلت كل المحاولات والمخاطبات لتعديل الوضع السيئ الذي أصبح عليه المركز الذي يعتبر من أقدم مراكز الشباب بالبحر الأحمر وناشد أعضاء مركز الشباب بتدخل وزير الشباب والرياضة لإنهاء هذه المشكلة.

فيما طالب النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب وزير الشباب والرياضة بسحب الأعمال من الشركة المنفذة لمخالفتها العقود وإسناد الأعمال لشركة أخرى لسرعة التنفيذ

وأكدت المهندسة مريم جاد احد اعضاء المركز انه بعد بعد كارثة السيول في ٢٠١٦ تدمرت وغرقت متشات النادي وجاءت لجنة من وزارة الشباب والرياضة واجرت معاينة للمركز لبد عملية التطوير وتم اسناد المشروع لهيئة صندوق تحسين خدمات الرعايه الاجتماعيه لاعضاء هيئة الشباب وتم تسليم موقع المركز للشركة المنفذه في اكتوبر 2018.

وأضافت جاد تعددت المخاطبات لمجلس المدينة لإصدار قرارات تخص إزالة السور والمدرجات وتمت الإزالة وتم استخراج رخصة الهدم وتأخر تقرير جسات التربة آخر وتم استخراج رخصة المباني والتي تشمل مبنى إداري واجتماعي ضمن خطة تطوير شامل وعلى الرغم من تسليم الموقع منذ ٣ سنوات ومازال المركز على وضعه بل اصبح اسوأ وتم التوجه ومخاطبة كل الجهات المعنية لتوضيح ضرورة استكمال التطوير وسحب المشروع التي تقدر ميزانيته بالملايين من الشركة المنفذة المتعثرة من أجل عودة المركز وأنشطته ويفتح أبوابه لأهالي المدينة مرة أخرى خاصة أن مدينة راس غارب تفتقر لاماكن الترفيه ويعد متنفس لكل اهالي المدينة.

ومن جانبه أكد مسؤولو الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أنه تم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة اكثر من مرة سحب الأعمال من الشركة المنفذة لتقاعسها عن التنفيذ لعدة مرات.