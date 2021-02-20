شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب محمية «وادي الجمال» بمرسى علم بدون مياه أو كهرباء منذ عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه العاملون بمكتب محمية وادي الجمال الطبيعية جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر من باحثي وحراس البيئة ظروف عمل صعبة بسبب خلو المكتب من المياه والكهرباء منذ نحو عام وسط تجاهل مسؤولي وزارة البيئة لهذة المشكلة وعدم توفير مصدر دائم للمياه والكهرباء بالرغم من الشكاوي المتكررة من العاملين بالمحمية لمسؤولي البيئة

وبدأت تفاصيل الواقعة مع انتشار فيروس كورونا العام الماضي وتأثيره على حركة السياحة الخارجية وانخفاض معدلات الإشغالات السياحية بالقرية السياحية المجاورة لمكتب المحمية بمنطقة وادي الجمال والتي كانت المصدر الرئيسي للمياه والكهرباء لمكتب المحمية ومع انخفاض الإشغالات قام مسؤولو القرية السياحية باغلاق ووقف تشغيل مولدات الكهرباء أو التشغيل على فترات متقطعة من اليوم توفيرا للنفقات المالية

وخلال هذة الفترة يضطر العاملون لتخزين المياه بالجراكن وخاطب العاملون بمكتب المحمية مسؤولي وزارة البيئة لحل المشكلة وتوفير مولد كهربائي لمكتب المحمية لتوفير المياه والكهرباء

حيث يضم مكتب المحمية عدد من المكاتب الادارية وسكن العاملين وهو واحد من ثلاث مكاتب بالمحمية ويتولى العاملون بالمكتب أعمال المراقبة والدوريات والرصد لمحمية «وادي الجمال» والأودية الصحراوية والدوريات البحرية للجزر ومواقع الغطس والدلافين بالإضافة إلى وجود مركز الزوار بالمحمية

فيما تواصلت المصري اليوم مع هبة معتوق مسؤول الإعلام بوزارة البيئة للحصول على رد على المشكلة التي تواجه العاملين بمكتب محمية وادي الجمال وتم تكليف مسؤولي المحميات بالبحر الأحمر لاعداد رد دون أي استجابة لاتصالات «المصري اليوم».