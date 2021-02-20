شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي جدول تشغيل الرحلات السياحية لمطار مرسي علم الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تفاصيل جدول تشغيل مواعيد رحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولى عن استقبال المطار لـ14 رحلة طيران سياحية دولية، بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع حيث من المقرر أن تصل رحلات من التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار مرسى أن المطار يستعد لاستقبال 4 رحلات قادمة من التشيك، و5 رحلات بولندية، ورحلة واحدة من أوكرانيا وأخرى من سويسرا، ورحلتين داخلية قادمة من القاهرة.