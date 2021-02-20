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تعرف علي جدول تشغيل الرحلات السياحية لمطار مرسي علم الدولي

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تفاصيل جدول تشغيل مواعيد رحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولى عن استقبال المطار لـ14 رحلة طيران سياحية دولية، بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع حيث من المقرر أن تصل رحلات من التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار مرسى أن المطار يستعد لاستقبال 4 رحلات قادمة من التشيك، و5 رحلات بولندية، ورحلة واحدة من أوكرانيا وأخرى من سويسرا، ورحلتين داخلية قادمة من القاهرة.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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