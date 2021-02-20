شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة للصيانة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق صفوت شاكر، سنتر الهدى، سوبر ماركت أولاد حامد والمنطقة المحيطة به، كرياكو، تدعيم الكوثر بمدينة الغردقة وذلك صباح غدا الأحد، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.