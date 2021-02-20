شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرا السياحة والطيران في زيارة لمحافظة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة الغردقة صباح اليوم السبت، زيارة مشتركة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لعقد اجتماع بين مستثمري القطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر، ولقاء عدد من نواب البرلمان.

ويتفقد الوزيران، إجراءات التأمين بمطار الغردقة الدولي، كما يعقدان اجتماعا مع أعضاء جمعية مستثمري مرسي علم لوضع حلول لعدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين.