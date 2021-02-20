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اليوم.. وزيرا السياحة والطيران في زيارة لمحافظة البحر الأحمر

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة الغردقة صباح اليوم السبت، زيارة مشتركة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لعقد اجتماع بين مستثمري القطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر، ولقاء عدد من نواب البرلمان.

ويتفقد الوزيران، إجراءات التأمين بمطار الغردقة الدولي، كما يعقدان اجتماعا مع أعضاء جمعية مستثمري مرسي علم لوضع حلول لعدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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