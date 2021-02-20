شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة بناء مخالف بقرية بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرار للتصدي لمخالفات، البناء بكافة انواعها وتحت اشراف نائب رئيس مدينة دسوق لشئون القرى سند ابوكيلة، واستمرارا للتصدي للتعديات بمخالفات البناء بكافة انواعها تم تنفيذ ازاله أعمال مخالفة بالدور الثانى علوى على مساحة ١٢٠م٢ و مصادرة التشوينات بعزبه الفار التابعه لقريه كفر العرب وتم اصطحاب المخالف لمركز شرطة دسوق لعرضه على النيابات المختصة بحضور رئيس قرية كفر العرب السعيد عبد الفتاح والقسم الهندسى وفريق العمل المعاون له..

ازالات

ازالات