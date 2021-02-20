"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. والكنيسة الإنجيلية تقرر عودة الصلوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 610 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 49 حالة جديدة.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، السماح لغير الكويتين بدخول البلاد، مع الالتزام بحجر صحي، اعتبارًا من الأحد المقبل.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

الكنيسة الإنجيلية تقرر عودة الصلوات بعد تعليقها بسبب كورونا

بينهم سيدتان.. وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

إصابة ٢٦ حالة و٣ وفيات بكورونا في الوادي الجديد

الكويت تسمح للأجانب بدخول أراضيها مع الالتزام بالحجر الصحي اعتبارا من الأحد

عرض رئيسي لـ"كورونا" لكنه ينذر بالإصابة بسرطان الرئة.. فما هو؟

كورونا في العالم: الإصابات تتخطى 110 ملايين

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ماذا يحدث إذا تم تطعيمك وتعرضت للإصابة بكورونا؟

أستاذ أحياء: المناعة التي يوفرها لقاح كورونا ليست طويلة الأمد

بريطانيا: انخفاض الزيادة اليومية في إصابات "كورونا" بمعدل أسرع من الأسبوع الماضي

كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى 110.4 مليون والوفيات 2.44 مليون

تسجيل 69 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

"التقنيع" المزدوج يزيد من الحماية ضد كورونا.. فما هو النوع المناسب من الكمامات؟

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احذر.. هذه الحالة الشائعة تزيد من خطر الوفاة بكورونا بمقدار 9 مرات​