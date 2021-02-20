شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة بلطيم يواصل انتشال المياه من قري تحولت لبحيرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس«أحمد السنونسى» رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم الجمعة أنه تم الإستعانة بعدد من «ماكينات وطلبمات الرى» إلى جانب سيارات وجرارات سحب المياه، لشفط كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تراكمت في المناطق المنخفضة، بعد استقرار الأحوال الجوية، مؤكدا أن القرى في حالة تأهب تام لمواجهة الأزمات والتقلبات الجوية، لرفع مئات الأطنان من مياه الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن المدينة والقرى التابعة لها، شهدت أمطاراً غزيرة على مدى الأيام الماضية، وأنه جارى رفع المياه من الشوارع والمناطق التي تعرضت لكميات كبيرة من مياه الأمطار والمياه الجوفية، كما شدد بشق بعض القنوات المائية كمخرات للسيول للتخلص من تراكمات مياه الأمطار في المناطق المنخفضة، فضلاً عن الاستعانة بالطلمبات، لسحب وضخ المياه والغواطس، للتخلص من تجمعات المياه الجوفية ومياه الأمطار بالمناطق الأكثر انخفاضاً بقرى الشهابية والزهراء والشيخ مبارك والربع والساحل القبلى وبر بحرى وعماد ببر بحري .

انتشال المياه

انتشال المياه

انتشال المياه