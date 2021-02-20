شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: الراحل عزت العلايلي أقرب الفنانيين إلى قلبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان صلاح عبدالله انه احب الفنان الراحل عزت العلايلى وهو من اقرب الفنانيين إلى قلبى وعشنا حياة طويلة معا، وهو نجم كبير جدا وله مسيرة فنية مختلفة وانا فخور باننى تكرمت في مهرجان الاسكندرية في دورة تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلى .

وتابع صلاح عبدالله ان المنتج الكبير ممدوح الليثى اتصل بى اثناء تصوير فيلم «الدادة دودى» وكان هو رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى واصر على حضورى لاستلام جائزة بالمهرجان، وايضا هناك موقف رائع من الفنان الكبير محمود حميدة وحديثه عنى، وقال ان صلاح عبدالله فنان كبير وهو يعطى انطباع ومعنى مصر وأهل مصر.

واضاف خلال حلوله ضيفا مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، ان كل فنان يحلم بالوصول إلى القمة ولو لم يستطع من المهم ان تكون قريبا منها، في ناس تيأس وتستسلم وهناك العديد من النماذج، والحمد لله حققت حوالى 60 % من احلامى خلال مشوارى المهنى.

وعن المستر سين في حياته اجب صلاح عبدالله انه قدم العديد من المشاهد المهمة ومنها مشهد لوحيد حامد مع يسرا من فيلم دم الغزال، وايضا مشهد مع ماجد الكدوانى في فيلم «كباريه» وهو من اجمل الادوار في مسيرتى وله موقف رائع عن الشخصية انه لا يشرب الخمر ويقوم بالذهاب لعمل عمرة على الرغم من انه يدير كباريه .