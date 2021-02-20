شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تتعرض لسقوط أمطار غزيرة واستمرار رفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء ، إلى سقوط أمطار غزيرة ، كما تتعرض مدن المحافظة بالكامل الى انخفاض كبير فى درجات الحرارة وموجة من البرودة الشديدة والرياح .

من جانبه قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية .

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية .

ووجه المحافظ أصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة ، الى جانب التشديد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار حفاظًا علي صحتهم.