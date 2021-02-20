شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 21 من حفظة القرآن فى مسابقة الشهيد أسامة حمدي بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم شباب بنجع حمادي، مساء الجمعة، احتفالية لتكريم 21 حافظًا لكتاب الله تخليد لاستشهاد المجند أسامة حمدي ابن قرية الرحمانية، والذي استشهد منذ أيام أثناء خدمته العسكرية.

تكريم حفظة القرآن بنجع حمادى

تكريم حفظة القرآن بنجع حمادى

بدأ الاحتفال والذي حضره عدد من القيادات والشخصيات، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تكريم أسرة الشهيد، واثنين من الامهات المثاليات اللتان أنجبن اناثا وذكور، استطاعوا جميعا حفظ القرآن الكريم ثم تكريم 21 من حفظة كتاب الله، شمل حفظ القرآن الكريم كاملا ونصف القرآن و10 أجزاء بينهم أطفال، وتم منح الفائزين مبالغ مالية قيمة، ومصحف دورع وجوائز.

تكريم حفظة القرآن بنجع حمادى

تكريم حفظة القرآن بنجع حمادى

يشار إلى أن مسابقة «آية من الله» والتي أُطلق عليها اسم الشهيد أسامة حمدي، بدأت منذ أيام بنجع حمادي، وشارك فيها 200 متسابق، تم اختيار 21 منهم من قبل لجنة التحكيم.

تكريم حفظة القرآن بنجع حمادى

تكريم حفظة القرآن بنجع حمادى