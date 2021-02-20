شكرا لقرائتكم خبر عن «ملوي الشعبية» تقدم عروضا فنية و«أبوقرقاص» تعرض فيلم «دكان عم فندي» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية عرض فني بقاعة الفنان الراحل عبدالله محمود الملوانى، تضمن رقصات الشعبيات والتحطيب، السحجة، أمانه يا مراكبي، العصايا، القصب تدريب محمد شحاتة، تصميم وإخراج أسامه عبدالله الملوانى .

بينما قدم قصر ثقافة أبوقرقاص عرض لفيلم سينما بعنوان «دكان عم فندى» وحلقة عن الرفق بالحيوان، بجانب ذلك أعد بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم رسوم متحركة بعنوان «رسالة».

فيما ناقش بيت ثقافة جاهين قصة بعنوان «ذهب مع الريح» تأليف مرجريت متشل، وبطلة القصة تدعى اسكارلت اوهارا، التي أحبت شخص لكن قلب هذا الشخص مال لفتاه أخرى ذات طابع هادئ على عكس بطلة هذه القصة، ولكنها في النهاية قابلت شخص ثري وتتزوجه ويحقق لها مطامعها، وتنتهى الرواية نهاية قاسية، فقد اكتشفت أنها لا تحبه فكثر بينهما العناد والهجر، إلا أن بطلة القصة لا تستسلم لهزيمتها ولم تيأس وقررت أنها ستعيش لتسترد قلب ذلك الرجل، قدمتها هيام عبدالمبدئ، كما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «الروبوت ذلك العامل العجيب» من تأليف ديفيد جيفرس، ويتناول عالم الروبوت وتطور صناعة الروبوت منذ اوائل الستينات والمجالات المختلفة، ناقشه حمادة عبدالرحمن .

بينما قدمت مكتبة نواى الثقافية سرد قصة سيدنا موسى عليه السلام بمكتبه نواى من تأليف شوقى حسن