شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للروم يهنئ بطريرك صربيا: أتمنى رئاستكم لأعوام مديدة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الاثروذكس، بطريرك صربيا المنتخب، المتروبوليت بورفيريوس.

وقال البابا في رسالته: «مع تقديرنا الأخوي لغبطتكم لاختياركم الإلهي الذي نال استحسانا كبيرا خبر انتخابكم على عرش القديس سابا عبر شبه جزيرة البلقان ووصلت إلى أرض النيل وإلى سمعنا، جعلتنا نشعر بسعادة غامرة، إن الرئاسة الكنائسية ورجال الإكليروس في كنيسة مار مرقس يهتفون مستحق».

وتابع:«إن انتخابكم بالإجماع يشير إلى المشاعر السعيدة، حيث خلفت سلفك الذي رقد في الرب اللامع والمحبوب البطريرك إيريناوس، بل بالأحرى صعدت عرشًا تاريخيًا للقديس سافا، الذي نتمنى بصدق وصلواته وبركاته أن يدعمك في عملك الجبار والشاق، ونتمنى لك من صميم القلب أن تكون رئاستكم البطريركية لأعوام عديدة لمجد الله والشعب الصربي المحبوب، وأن يمدك الله بالصحة وطول العمر».

كان المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية الصربية انتخب بالاجماع المتروبوليت بورفيريوس راعي ابرشية زغرب، بطريركا جديدا خلفا للبطريرك ايرينيوس، على الكنيسة الصربية الارثوذكسية .