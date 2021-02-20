شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف ضد المرأة» محاضرة «أون لاين» بـ«ثقافة المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا- أعد قصر ثقافة المنيا من خلال أنشطة الأونلاين محاضرة تثقيفية بعنوان «العنف ضد المرأة» بالتعاون مع جمعية رابطة المرأة العربية بالمنيا، قدمتها لمياء الطراوى مدير برامج بالجمعية .

كما قدم نادي أدب القصر لقاء أدبي لأعضاء النادي بعنوان «مفهوم الحب عند شعراء المنيا» وشارك في اللقاء نخبة من المبدعين والشعراء منهم على محيى، سعيد عوض، زينب السعيد، مصطفى سيد، محمود أحمد درويش، كريم أمام، كرم فؤاد، بالإضافة إلى مسابقات وفوازير في المعلومات العامة مع زينب ماضي والطفلة شهندة بمكتبة الطفل بالقصر .

ونظمت جمعية رواد قصر ثقافة مغاغة لقاء حواري بعنوان «توحيد الصف لمواجهة الأفكار الهدامة»، شارك فيها كل من الدكتور نصر الدين عبدالعظيم، بهاء الدين ذكريا سعد ودار الحوار حول ضرورة محاربة الفكر الهدام ونشر قيم التسامح والأفكار الإيجابية وبث روح المواطنة وقبول الأخر .

كما ناقش بيت ثقافة دير مواس كتاب بعنوان «التلوث الإعلامي والثقافي» تأليف هشام الصياد والذي يتناول دور الإعلام وأدواته المختلفة في تشكيل الوعي والفكر والأخلاق والآثار السلبية لها والتي وصلت لدرجة تلويث الفكر خاصة مع الغزو الثقافي والإعلامي الغربي ومع وسائل التواصل الحديثة والتقدم في وسائل الاتصال والإعلام والتي جعلت من العالم قرية صغيرة، بجانب مناقشة كتاب بعنوان «المرأة في عصر الديمقراطية» تأليف إسماعيل مظهر، ويتناول الكتاب دور المرأة في المجتمع منذ العصور القديمة وكيف تمتعت بحقوقها في مصر الفرعونية والظلم الذي تعرضت له في أوروبا في العصور الوسطى، ومجئ الإسلام وحفاظه على حقوق المرأة والتأكيد على دورها الهام في المجتمع إلى جانب الرجل ووضع المرأة وحقوقها في العصر الحديث، ناقشه حمادة عبدالرحمن