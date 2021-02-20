شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين» تطالب بالتحقيق في واقعة تامر أمين: «أحدث فتنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، بسرعة التحقيق فيما صدر عن الإعلامي تامر أمين، لأنه كسر بخاطر أكثر من نصف الشعب المصري، يصعب جبره على ألمدي المنظور، واحدث فتنه بين أنسجة الشعب المصري قبلي، وبحري ريف، ومدن لا تنتهي إلا بردع كل المتطاولين على أي فئة من فئات المجتمع

البسطاء الذين يعملون في بعض المهن. مشيرا إلى أن على العاقل أن يحترم كل من يعمل بأي عمل لأننا نحتاج إلى كل المهن للوصول إلى التنمية والازدهار المنشود

وقال «أبوصدام» الريف المصري مصنع الرجال والصعيد مدرسة الشهامة والرجولة ومنبع العزة والكرم. مؤكدا ان النعرة الكاذبة التي يتكلم بها البعض عن أهل الصعيد والريف إنما تنم عن جهل كبير بالواقع .

وأكد «أبوصدام» أنه يتباهي بكونه من أهل الريف ومن صعيد مصر وانه يطالب بنشر الوعي لدي المواطنين عن أهل الصعيد والريف لمحو ألصوره المغلوطة التي يتصورها البعض جراء متابعة بعض الأعمال الدرامية التي تعرض بعض القصص الريفية على أنها تمثل أهل الريف بالصعيد